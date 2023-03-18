Дмитрий Баринов прокомментировал волевую победу «Локомотива» над «Краснодаром» в РПЛ

Полузащитник и капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов подвёл итоги матча с «Краснодаром» (3:2) в 20-м туре Российской Премьер-Лиги.

«В первом тайме играли безобразно, не могу сказать, с чем связано. Нужно разобраться и к чему-то прийти. Мы и со «Спартаком» в кубковом матче ужасно играли в первом тайме, с «Акроном». С «Краснодаром» смогли перевернуть исход матча, молодцы, все бились. Очень важные три очка. Мы начали весеннюю часть РПЛ с трёх побед, постараемся на этом не останавливаться», — сказал Баринов в эфире «Матч Премьер».

«Локомотив» проигрывал к перерыву со счётом 2:0, но во втором тайме сумел отыграться, а затем вырвать победу. Этот успех стал для команды третьим подряд в чемпионате России.