Дмитрий Баринов прокомментировал волевую победу «Локомотива» над «Краснодаром» в РПЛ
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Полузащитник и капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов подвёл итоги матча с «Краснодаром» (3:2) в 20-м туре Российской Премьер-Лиги.
«В первом тайме играли безобразно, не могу сказать, с чем связано. Нужно разобраться и к чему-то прийти. Мы и со «Спартаком» в кубковом матче ужасно играли в первом тайме, с «Акроном». С «Краснодаром» смогли перевернуть исход матча, молодцы, все бились. Очень важные три очка. Мы начали весеннюю часть РПЛ с трёх побед, постараемся на этом не останавливаться», — сказал Баринов в эфире «Матч Премьер».
«Локомотив» проигрывал к перерыву со счётом 2:0, но во втором тайме сумел отыграться, а затем вырвать победу. Этот успех стал для команды третьим подряд в чемпионате России.
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