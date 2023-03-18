Галактионов рассказал, как повлиял на игроков «Локо» в перерыве матча с «Краснодаром»
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал, что произошло в перерыве в раздевалке железнодорожников после первого тайма 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром», когда московская команда уступала 0:2. Во втором тайме команда Галактионова перевернула игру и одержала победу — 3:2.
«О чём разговаривал с игроками в перерыве? Иногда есть такие моменты, когда необходимо посмотреть ребятам в глаза. Я думаю, это было самое главное в перерыве. И характер игры после этого резко поменялся», — сказал Галактионов в эфире «Матч Премьер».
По итогам встречи «Локомотив» набрал 22 очка и поднялся на 11-е место турнирной таблицы РПЛ. «Краснодар», у которого в активе 29 очков, остался на восьмой позиции.
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