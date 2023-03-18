«Локомотив» опубликовал фотографию из победной раздевалки после матча с «Краснодаром»
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Пресс-служба «Локомотива» в своём телеграм-канале опубликовала фотографию из раздевалки команды после победного матча с «Краснодаром» (3:2) в 20-м туре Российской Премьер-Лиги.
Железнодорожники проигрывали после первого тайма 0:2, но после перерыва перевернули ситуацию в матче благодаря голам Дмитрия Баринова, Максима Глушенкова и Артёма Дзюбы. Для этого команде Михаила Галактионова понадобилось 20 минут. Теперь у «Локомотива» три победы в трёх последних матчах чемпионата России: в предыдущих 17 турах у москвичей было такое же количество побед. Три последние победы были одержаны при Галактионове, пришедшем в команду в ноябре 2022 года.
Сейчас у «Локомотива» 22 очка и 11-я строчка в турнирной таблице.
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