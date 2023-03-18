Глушенков сообщил, что сказал Галактионов игрокам «Локо» в перерыве матча с «Краснодаром»
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Нападающий «Локомотива» Максим Глушенков прокомментировал победу над «Краснодаром» (3:2) в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги.
«В первом тайме немного не получалась игра. Перед вторым таймом вышли в раздевалку, поговорили, донастроились, вышли, забили три и победили — всё.
В раздевалке Галактионов сказал больше напрягать соперника и создавать остроту. Что ключевое? И разговор, и замены — всё повлияло на то, что мы вышли и смогли перевернуть игру», — передаёт слова Глушенкова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
Михаил Галактионов возглавил «Локомотив» в ноябре 2022 года, приведя московскую команду к трём победам подряд в чемпионате России. Первую часть сезона специалист тренировал «Пари НН».
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