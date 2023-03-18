Сперцян: можно сказать, что «Краснодар» вообще не вышел на второй тайм с «Локомотивом»
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Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о поражении от «Локомотива» (2:3) в 20-м туре Российской Премьер-Лиги. Краснодарская команда вела со счётом 2:0 к перерыву, но во втором тайме пропустили трижды за 20 минут и проиграли.
«Нельзя было так выходить на второй тайм. Можно сказать, что мы вообще не вышли. 2:0 — очень скользкий счёт. Надо всегда выходить и играть так же, как играли первый тайм. Так просто нельзя.
Расслабились после первого тайма и посчитали, что победа уже в кармане? Да не было такого. Мы разговаривали, все понимали, что надо так и продолжать. Но это футбол. Где-то кто-то не успел при атаках. Так бывает», — передаёт слова Сперцяна корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
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