Роналду помог «Аль-Насру» одержать победу в матче с «Абхой», забив со штрафного
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Завершился матч 21-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором «Аль-Наср» принимал «Абху». «Аль-Наср» одержал волевую победу со счётом 2:1.
На 36-й минуте Абдулфаттах Адам вывел гостей вперёд. На 79-й минуте Криштиану Роналду сравнял счёт прямым дальним ударом со штрафного. На 86-й минуте Андерсон Талиска вывел «Аль-Наср» вперёд, реализовав 11-метровый удар.
Роналду прервал безголевую серию из трёх матчей. Он забил со штрафного впервые с апреля 2022 года.
В нынешнем сезоне чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» располагается на второй строчке турнирной таблицы, набрав 49 очков и отставая от «Аль-Иттихада» на один балл. «Абха» находится на 12-м месте с 23 очками. Ранее «Аль-Наср» обыграл «Абху» (3:1) в кубковом матче.
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