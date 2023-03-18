Сперцян заявил, что «Краснодару» не хватало Сафонова в матче с «Локомотивом»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян прокомментировал поражение от московского «Локомотива» (2:3) в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги, а также объяснил, чего не хватило команде. Также игрок высказался об удалении Кристиана Рамиреса на 63-й минуте.
«Мы просто не вышли на второй тайм. Не могу это объяснить. Сафонова не хватало, но и Стас провёл очень хороший матч, отбил пенальти. Думаю, он очень много спасал нас.
Не понял, почему Рамиресу показали красную. Ещё не видел эпизод. Сказали, что он как-то ударил», — передаёт слова Сперцяна корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
По итогам встречи «Краснодар» остался на восьмом месте российского чемпионата, имея в активе 29 очков. «Локомотив» набрал 22 очка и поднялся на 11-ю позицию таблицы.
- 18 марта 2023
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