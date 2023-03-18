Дмитрий Баринов: не первый раз «Локо» проваливает первый тайм. Надо разбираться — почему

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов подвёл итоги матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором его команда обыграла «Краснодар» со счётом 3:2.

«Хочу поздравить всех с победой — очень важной, нужной. Не первый раз проваливаем первый тайм, надо разбираться почему. На второй тайм вышли супер, получилось перевернуть этот матч за счёт желания. Если вы заметили и разбираетесь в футболе, второй тайм был сумасшедший в плане эмоций. Вся команда молодцы», — передаёт слова Баринова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Победа позволила «Локомотиву» подняться на 11-е место в Российской Премьер-Лиге. «Краснодар» располагается на восьмой строчке турнирной таблицы РПЛ нынешнего сезона.