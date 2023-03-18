«Знал, как Артём будет бить». Агкацев прокомментировал отбитый пенальти от Дзюбы

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев высказался об отбитом пенальти от нападающего Артёма Дзюбы в матче с «Локомотивом» (2:3) в 20-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Перед игрой мы разбирали пенальти, смотрели манеру его удара. Был определённый план, получилось отбить. Я знал, как он будет бить», — сказал Агкацев в видео, опубликованном в телеграм-канале РПЛ.

Для 21-летнего Агкацева этот матч стал первым в сезоне в рамках чемпионата России. До этого он выходил в четырёх встречах Фонбет Кубка России, где пропустил два мяча и дважды сыграл «на ноль». Соглашение между сторонами истекает летом 2025 года.

«Краснодар» вёл к перерыву матча с «Локомотивом» 2:0, но пропустил три мяча за 20 минут второго тайма.