Дмитрий Баринов: на стадионе нет болельщиков «Локо», но победа над «Краснодаром» для них

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов посвятил победу над «Краснодаром» (3:2) в 20-м туре Российской Премьер-Лиги болельщикам московской команды.

«Гол Дзюбы после моего удара? Не от одного игрока зависит. Главное, чтобы все были мотивированы, сражались. Бывает, матчи не получаются. Ты хочешь, а у тебя не получается — в передаче брак. Надо работать, бегать, пахать. В первом тайме не получилось из-за глупых голов. В этих моментах надо было надёжнее сыграть. Счёт был 0:2, мы как-то расклеились. Пришли в раздевалку, посмотрели с Михалычем друг другу в глаза, настроились, вышли.

Честно скажу, мы разговаривали, и я сказал: «Ребят, надо забить быстрый гол». У нас это получилось, мы перевернули игру. Болельщиков наших нет на стадионе, но эта победа для них. Что было на выезде на Кубке — это супер. Этого не хватает нам», — передаёт слова Баринова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.