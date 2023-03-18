Дмитрий Баринов высказался о трёх победах подряд «Локомотива» в РПЛ

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов прокомментировал старт команды с трёх побед подряд в весенней части Российской Премьер-Лиги.

«Я и после поражений командой горжусь, и победами горжусь. Не могу сказать, что мы решили какие-то суперзадачи. Стартанули с трёх побед, не надо на этом останавливаться, надо подниматься как можно выше», — передаёт слова Баринова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

«Локомотив» в трёх матчах чемпионата России при Михаиле Галактионове одержал столько же побед, сколько в 17 предыдущих турах нынешнего сезона без него. Сейчас у железнодорожников 22 очка и 11-е место в турнирной таблице. На зимнюю паузу московская команда уходила в зоне стыковых матчей РПЛ, а сейчас находится на безопасной строчке.