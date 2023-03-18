Юрий Нагорных: сегодня «Локомотив» представляет серьёзную угрозу любому сопернику
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Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных подвёл итоги матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором железнодорожники обыграли «Краснодар» со счётом 3:2.
«Это то, за что мы любим игру, футбол. Поздравил команду с мужской волевой победой. Два разных тайма, но потенциал, заложенный на предсезонке, очень серьёзный. Сегодня «Локомотив» представляет серьёзную угрозу любому сопернику. Сегодняшний матч — то, что нравится болельщикам», — передаёт слова Нагорных корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
В нынешнем сезоне чемпионата России «Локомотив» располагается на 11-й строчке турнирной таблицы, набрав 22 очка. В следующем матче РПЛ команда встретится с «Пари НН».
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