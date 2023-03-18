Глава «Локо» Нагорных: мы не гадали с тренером. Выбор Галактионова был абсолютно обоснован
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Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал решение в ноябре 2022 года назначить главным тренером команды Михаила Галактионова. Под его руководством железнодорожники одержали три победы в трёх матчах Российской Премьер-Лиги, выбравшись из зоны стыков.
«Мы не гадали с тренером. Выбор Галактионова был абсолютно обоснован. В российском футболе есть молодые тренеры, которым нужно доверять. Они прошли хорошую подготовку, имеют теоретические знания, практические. Нужно, чтобы эти тренеры развивались. Другого развития, кроме как в РПЛ, тренер получить не может», — передаёт слова Нагорных корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
«Локомотив» набрал 22 очка и занимает в турнирной таблице 11-е место.
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