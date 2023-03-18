Глава «Локомотива» Нагорных: не думаю, что сложно оформить Fan ID ради любимой команды

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал введение Fan ID для посещения матчей Российской Премьер-Лиги, а также выразил мнение, что для фанатов не должно быть проблемой оформить паспорт болельщика, чтобы увидеть игру любимой команды.
«В «Локомотиве» не считают, что нужно отменить закон о Fan ID? Есть закон, а мы — законопослушные граждане. Мы следуем исполнению законодательства РФ. Не думаю, что сложно оформить Fan ID ради любимой команды. У нас нет никаких убытков от установки инфраструктуры для обеспечения безопасности», — передаёт слова Нагорных корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
Сегодня, 18 марта, завершился матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Локомотив» обыграл «Краснодар» со счётом 3:2. В следующем туре московский клуб встретится с «Пари НН», игра состоится 2 апреля.
- 18 марта 2023
-
23:45
-
23:42
-
23:37
-
23:35
-
23:20
-
23:12
-
23:09
-
23:08
-
23:05
-
23:01
-
22:57
-
22:55
-
22:46
-
22:44
-
22:43
-
22:41
-
22:40
-
22:38
-
22:36
-
22:34
-
22:32
-
22:29
-
22:28
-
22:27
-
22:25
-
22:25
-
22:22
-
22:20
-
22:19
-
22:18
-
22:13
-
22:07
-
22:00
-
21:50
-
21:50