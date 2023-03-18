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Глава «Локомотива» Нагорных: не думаю, что сложно оформить Fan ID ради любимой команды

Глава «Локомотива» Нагорных: не думаю, что сложно оформить Fan ID ради любимой команды
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Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал введение Fan ID для посещения матчей Российской Премьер-Лиги, а также выразил мнение, что для фанатов не должно быть проблемой оформить паспорт болельщика, чтобы увидеть игру любимой команды.

«В «Локомотиве» не считают, что нужно отменить закон о Fan ID? Есть закон, а мы — законопослушные граждане. Мы следуем исполнению законодательства РФ. Не думаю, что сложно оформить Fan ID ради любимой команды. У нас нет никаких убытков от установки инфраструктуры для обеспечения безопасности», — передаёт слова Нагорных корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Сегодня, 18 марта, завершился матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Локомотив» обыграл «Краснодар» со счётом 3:2. В следующем туре московский клуб встретится с «Пари НН», игра состоится 2 апреля.

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