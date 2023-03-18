Михаил Галактионов прокомментировал волевую победу «Локомотива» над «Краснодаром»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о матче с «Краснодаром» (3:2) в 20-м туре Российской Премьер-Лиги. Железнодорожники проигрывали 0:2 к перерыву матча.

«Это была очень тяжёлая, эмоциональная победа, которая формирует и характер команды, и духовитость. Самое главное, что мы продолжаем ту победную серию, которая у нас есть в чемпионате… Эта победа нам очень дорогого стоит — и с точки зрения эмоций, и с точки зрения внутренних резервов», — приводит слова Галактионова пресс-служба «Локомотива» на официальном сайте.

Галактионов, являющийся главным тренером молодёжной сборной России, начал сезон в качестве наставника «Пари НН», но уже в ноябре 2022 года был приглашён в «Локомотив», который с ним одержал три победы в трёх матчах чемпионата России и выбрался из зоны стыковых матчей. Сейчас РПЛ уходит на международную паузу, которая продлится три недели.