Михаил Галактионов прокомментировал волевую победу «Локомотива» над «Краснодаром»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о матче с «Краснодаром» (3:2) в 20-м туре Российской Премьер-Лиги. Железнодорожники проигрывали 0:2 к перерыву матча.
«Это была очень тяжёлая, эмоциональная победа, которая формирует и характер команды, и духовитость. Самое главное, что мы продолжаем ту победную серию, которая у нас есть в чемпионате… Эта победа нам очень дорогого стоит — и с точки зрения эмоций, и с точки зрения внутренних резервов», — приводит слова Галактионова пресс-служба «Локомотива» на официальном сайте.
Галактионов, являющийся главным тренером молодёжной сборной России, начал сезон в качестве наставника «Пари НН», но уже в ноябре 2022 года был приглашён в «Локомотив», который с ним одержал три победы в трёх матчах чемпионата России и выбрался из зоны стыковых матчей. Сейчас РПЛ уходит на международную паузу, которая продлится три недели.
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