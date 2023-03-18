Галактионов объяснил, почему пенальти в матче с «Краснодаром» бил Дзюба, а не Миранчук

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов признался, что сам принял решение назначить нападающего Артёма Дзюбу исполнителем пенальти в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (3:2). Форвард не реализовал попытку в первом тайме, но затем забил с игры.

«Перед каждой игрой на установке я объявляю состав, определённые тактические моменты, кто играет на стандартных положениях и кто является пенальтистом в конкретной игре. Сегодня мной было принято решение, что Дзюба будет исполнять 11-метровые удары. Это решение главного тренера», — приводит слова Галактионова пресс-служба «Локомотива» на официальном сайте.

34-летний Артём Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» на правах свободного агента в феврале 2023 года. Соглашение между сторонами рассчитано до конца сезона. За новую команду форвард забил четыре мяча в пяти встречах.