Галактионов объяснил, почему пенальти в матче с «Краснодаром» бил Дзюба, а не Миранчук

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов признался, что сам принял решение назначить нападающего Артёма Дзюбу исполнителем пенальти в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (3:2). Форвард не реализовал попытку в первом тайме, но затем забил с игры.
«Перед каждой игрой на установке я объявляю состав, определённые тактические моменты, кто играет на стандартных положениях и кто является пенальтистом в конкретной игре. Сегодня мной было принято решение, что Дзюба будет исполнять 11-метровые удары. Это решение главного тренера», — приводит слова Галактионова пресс-служба «Локомотива» на официальном сайте.
34-летний Артём Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» на правах свободного агента в феврале 2023 года. Соглашение между сторонами рассчитано до конца сезона. За новую команду форвард забил четыре мяча в пяти встречах.
- 19 марта 2023
-
00:55
-
00:49
-
00:46
-
00:38
-
00:32
-
00:06
-
00:04
-
00:04
- 18 марта 2023
-
23:59
-
23:58
-
23:50
-
23:48
-
23:45
-
23:42
-
23:37
-
23:35
-
23:20
-
23:12
-
23:09
-
23:08
-
23:05
-
23:01
-
22:57
-
22:55
-
22:46
-
22:44
-
22:43
-
22:41
-
22:40
-
22:38
-
22:36
-
22:34
-
22:32
-
22:29
-
22:28