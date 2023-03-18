Поттер — об упущенной победе «Челси»: неприятное чувство, когда ты не набираешь 3 очка

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер прокомментировал ничейный исход матча 28-го тура Премьер-лиги с «Эвертоном» (2:2).
«Мы показали хорошую игру, поэтому разочарованы голами, которые пропустили сегодня. Мы думали, что сыграли достаточно хорошо, чтобы набрать три очка, но в конечном счёте, если вы плохо защищаетесь, то не добьётесь результата.
Мы проиграли много поединков в штрафной, а когда это происходит, то возникает опасность. Надо отдать должное «Эвертону», у них это хорошо получается, но мы должны играть лучше. Это разочаровывает.
Я действительно разочарован, потому что мы хотели победить. Я увидел много позитивных моментов в нашем выступлении, но возникает неприятное чувство, когда ты не набираешь три очка», — приводит слова Поттера BBC.
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