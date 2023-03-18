41-летний Ибрагимович — автор самого возрастного гола в истории чемпионата Италии

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович отметился забитым мячом в матче 27-го тура чемпионата Италии. 41-летний футболист реализовал пенальти на 45+4-й минуте, став автором самого возрастного гола в истории Серии А. Об этом сообщает Opta Sports в телеграм-канале.

Шведский форвард опередил по этому показателю экс-защитника «Милана» Алессандро Костакурту, который забил свой последний мяч в чемпионате Испании в 2007 году. Костакурте тогда было 41 год и 25 дней, Ибрагимовичу на момент гола «Удинезе» 41 год и 166 дней.

Златан Ибрагимович большую часть сезона пропустил из-за восстановления после травмы. Это его первый гол в нынешней кампании.

Златан Ибрагимович психует во время матча «Милана». Видеоролик: