Вегорст: в «Манчестер Юнайтед» жаждут большего, здесь хотят выигрывать трофеи

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ваут Вегорст рассказал о желании клуба выиграть Кубок Англии, а также поделился эмоциями от победы в Кубке лиги.

«Конечно, мы хотим сыграть на «Уэмбли» в финале Кубка Англии. Матч с «Ньюкаслом» в финале Кубка лиги на этом стадионе был отличным опытом. Там была прекрасная атмосфера, в которой имелось нечто особенное. Но главное, чего мы хотим — это выигрывать трофеи.

Мы все жаждем большего. Кубок Англии определённо витает у нас в голове. Мы хотим не просто отправиться на «Уэмбли», чтобы сыграть там в полуфинале и финале, но и выиграть трофей.

Кубок лиги был моим первым трофеем. В тот момент, когда мы его выиграли, я увидел толпу празднующих болельщиков. Я насладился этим моментом и запомнил его на всю жизнь.

Всю свою карьеру я работал, чтобы достичь высшего уровня в футболе. И наш клуб, «Манчестер Юнайтед», определённо один из крупнейших клубов в мире. Я горд и счастлив быть здесь», — приводит слова Вегорста официальный сайт «красных дьяволов».

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