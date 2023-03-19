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«Его не остановить». Тренер «Торино» Юрич — о Хвиче Кварацхелии

«Его не остановить». Тренер «Торино» Юрич — о Хвиче Кварацхелии
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Главный тренер «Торино» Иван Юрич в преддверии матча 27-го тура итальянской Серии А с «Наполи» поделился мнением о сопернике, а также о вингере неаполитанцев Хвиче Кварацхелии.

«С тех пор как я здесь работаю, «Наполи — лучшая команда для меня. Они очень сильно прибавили по сравнению с прошлым годом, это касается многих аспектов. Я никогда не видел такой команды, и всё же у них не лучший состав. У них есть два звёздных игрока, есть несколько крепких футболистов, но у них россыпи звёзд. Что впечатляет, так это их понимание игры. В Европе можно редко увидеть подобную команду.

Кварацхелия? Его не остановить. Есть игроки, против которого вы пытаетесь выставить своих двоих защитников, но так ты рискуешь освободить зону для Мариу Руя, который находится позади него, Зелиньского или Элмаса», — приводит слова Юрича журналист Альфредо Педулла.

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