Дзюба таскал Тикнизяна на себе, Сафонова не пустили на скамейку. Фото яркой победы «Локо»

18 марта в Москве на поле стадиона «РЖД Арена» в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» одержал волевую победу над «Краснодаром». Красно-зелёные уступали по ходу встречи со счётом 0:2, но сумели перевернуть игру и одержать победу со счётом 3:2.
Игра стала первой на домашнем стадионе «Локомотива», для посещения которой было обязательно наличие паспорта болельщика (Fan ID). На матч Фонбет Кубка России с московским «Спартаком» (0:1) пришли 11 060 человек. Это была первая официальная игра команд в 2023 году.
«Локомотив» находится в чемпионате России на 11-м месте, набрав 22 очка, а «Краснодар» занимает восьмую строчку с 29 очками.
Лучшие кадры с матча «Локомотив» — «Краснодар» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
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