Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Зенит. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дзюба таскал Тикнизяна на себе, Сафонова не пустили на скамейку. Фото яркой победы «Локо»

Дзюба таскал Тикнизяна на себе, Сафонова не пустили на скамейку. Фото яркой победы «Локо»
Артём Дзюба и Наир Тикнизян
Комментарии

18 марта в Москве на поле стадиона «РЖД Арена» в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» одержал волевую победу над «Краснодаром». Красно-зелёные уступали по ходу встречи со счётом 0:2, но сумели перевернуть игру и одержать победу со счётом 3:2.

Игра стала первой на домашнем стадионе «Локомотива», для посещения которой было обязательно наличие паспорта болельщика (Fan ID). На матч Фонбет Кубка России с московским «Спартаком» (0:1) пришли 11 060 человек. Это была первая официальная игра команд в 2023 году.

«Локомотив» находится в чемпионате России на 11-м месте, набрав 22 очка, а «Краснодар» занимает восьмую строчку с 29 очками.

Лучшие кадры с матча «Локомотив» — «Краснодар» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023