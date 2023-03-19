Лионель Месси в начале апреля проведёт переговоры с руководством «Аль-Хиляля» — Галетти

В начале апреля нападающий французского «ПСЖ» Лионель Месси, а также его окружение проведёт встречу с руководством «Аль-Хиляля», сообщает журналист Руди Галетти в своём «твиттере».

По данным источника – цель встречи начать переговоры и сделать важные шаги по поводу возможного перехода аргентинского нападающего.

Ранее сообщалось, что Месси хочет вернуться в каталонскую «Барселону» в конце текущего сезона. Это является его приоритетом.

Контракт 35-летнего Месси с «ПСЖ» истекает в конце текущего сезона. Аргентинец выступает за парижан с 2021 года. В нынешнем сезоне Месси принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых записал в свой актив 18 голов и 17 результативных передач.

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