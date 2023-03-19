Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Крылья Советов — Ахмат. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лионель Месси в начале апреля проведёт переговоры с руководством «Аль-Хиляля» — Галетти

Лионель Месси в начале апреля проведёт переговоры с руководством «Аль-Хиляля» — Галетти
Комментарии

В начале апреля нападающий французского «ПСЖ» Лионель Месси, а также его окружение проведёт встречу с руководством «Аль-Хиляля», сообщает журналист Руди Галетти в своём «твиттере».

По данным источника – цель встречи начать переговоры и сделать важные шаги по поводу возможного перехода аргентинского нападающего.

Ранее сообщалось, что Месси хочет вернуться в каталонскую «Барселону» в конце текущего сезона. Это является его приоритетом.

Контракт 35-летнего Месси с «ПСЖ» истекает в конце текущего сезона. Аргентинец выступает за парижан с 2021 года. В нынешнем сезоне Месси принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых записал в свой актив 18 голов и 17 результативных передач.

«Зарплата Месси не соответствует его игре». Фанаты «ПСЖ» готовят акцию протеста «Зарплата Месси не соответствует его игре». Фанаты «ПСЖ» готовят акцию протеста

Не только Месси. Кому Лео уступал звание лучшего игрока года

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023