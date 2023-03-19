Член ЭСК: не замечаю, что с VAR стало хуже, система сильно помогает

Член Экспертно-судейской комиссии Александр Гвардис высказался о качестве судейства в российском футболе после введения системы VAR.

«Я не замечаю, что с VAR стало хуже. Ошибки действительно есть, и в весенней части само значение ошибки велико, потому что команды борются за места, как в верхней, так и в нижней части турнирной таблицы. Очки для всех на вес золота, и ребята тоже чувствуют ответственность и в какой-то момент где-то ошибаются. Но то, что вы говорите, будто с VAR стало хуже, на мой взгляд, это не так. VAR исправляет очень много ошибок. А такие случаи, как с Женей Кукуляком, когда судья и с моментом не разобрался, и, посмотрев повтор, тоже, их можно пересчитать по пальцам одной руки. На мой взгляд, VAR очень сильно помогает», — приводит слова Гвардиса «РБ Спорт».

Отметим, что технология VAR в РПЛ начала применяться с сезона-2019/2020.