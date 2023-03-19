Полузащитник «Борнмута» поборол рак и вышел на поле впервые за 531 день

Валлийский полузащитник «Борнмута» Дэвид Брукс вышел на замену в матче с «Астон Виллой», тем самым впервые появившись на поле в официальных матчах после того, как футболиста поразило злокачественное заболевание — лимфома Ходжкина.
У 25-летнего футболиста был обнаружен рак в октябре 2021 года. В конце прошлого сезона валлиец сообщил о том, что смог побороть эту болезнь. Английский клуб поддержал своего игрока, дав ему новый контракт летом 2022 года.
Брукс — воспитанник «Манчестер Сити». В ранние годы карьеры он был игроком «Шеффилда» Криса Уайлдера, который поднимал команду из низших дивизионов в Премьер-лигу. Летом 2018 года полузащитник перешёл в «Борнмут».
Матч с «Астон Виллой» закончился поражением для «Борнмута» со счётом 0:3. Клуб из южной Англии находится на последнем месте в нынешнем розыгрыше АПЛ.
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