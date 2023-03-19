Спортивный директор «Оренбурга»: Ондуа? Летом можем рассмотреть этот вариант

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев поделился сведениями, что клуб интересуется российско-камерунским полузащитником «Ганновера» Гаэлем Ондуа. У воспитанника «Локомотива» кончается контракт этим летом.
«Сейчас мы никого не рассматриваем, никаких переговоров не ведём. Ондуа? Возможно, летом и рассмотрим его кандидатуру. Если мы будем усиливать данную позицию, то, конечно, будем иметь в виду этот вариант», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».
Ондуа с детского возраста жил в России, поскольку его отец работал в посольстве Камеруна. Игрок начал карьеру в юношеском составе клуба «Локомотив», откуда перешёл в ЦСКА, где участвовал в молодёжном первенстве России. В РПЛ камерунец заиграл уже в «Анжи» в сезоне-2018/2019, где провёл 25 матчей в высшем дивизионе страны.
В нынешнем сезоне второй Бундеслиги Ондуа сыграл только в двух матчах за «Ганновер».
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