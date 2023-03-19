Игнатьев: ошибки «Спартака» непозволительны для команды, пытающейся бороться с «Зенитом»

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев поделился впечатлениями от матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Оренбург» — «Спартак» (2:0).

«Есть прописная истина: команда играет так, как ей позволяет соперник. «Оренбург» сегодня был в большом порядке: заряжен, настроен, умело выстроил игру тактически. Быстро выходили в атаку, хорошо оборонялись. У спартаковцев не было видно запредельной мотивации. Но это не умаляет достоинств хозяев.

Если говорить по-простому, по-дворовому, то те ошибки, которые допускали игроки «Спартака», непозволительны для команды, которая пытается вести с «Зенитом» борьбу за титул. В таком состоянии, в каком был сегодня «Спартак», догнать петербуржцев у них мало шансов. «Зениту» легче будет занять то место, на которое он по праву претендует.

Газон на стадионе в Оренбурге? Надо приспосабливаться! Это профессиональный футбол. Если вы знаете, что поле своеобразное, то ваша задача — подготовиться к игре на нём. Приезжайте заранее, тренируйтесь на таких газонах, выбирайте тактику, чтобы увезти оттуда хотя бы ничью. Стойте тогда в защите. О чём мы говорим? Если уж мы с вами знаем, что поле специфическое на арене в «Оренбурге», то, поверьте, в «Спартаке» на этот счёт знают гораздо больше. И должны найти способ играть на нём.

«Оренбург» играл там раньше, вылетал из высшего дивизиона, их там обыгрывали другие команды. Значит, всё-таки дело не в поле, а в игре «Спартака», — приводит слова Игнатьева РБ «Спорт».

В случае победы «Ростова» в матче с «Химками» «Спартак» опустится на третье место в чемпионате России.