Юрий Белоус: «Сочи» нужны перемены летом, Мелкадзе не соответствует уровню РПЛ

Спортивный менеджер Юрий Белоус поделился впечатлениями от матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Факел» — «Сочи» (3:0). Он остался недоволен игрой Георгия Мелкадзе, получившего две жёлтые карточки.

«Как сказал классик, чтобы сделать хорошую команду, нужно время и деньги. Бердыев пришёл в конце года. Да, он провёл сборы, но надо иметь в виду, что у команды не было усиления. Думаю, Бердыеву надо было посмотреть, на что способны футболисты «Сочи». Время показывает, что «Сочи» — одна из самых возрастных команд. Летом нужны перемены. Курбан Бекиевич очень интересный тренер и менеджер в одном лице.

Только выбыл Нобоа, и оказывается, что это чуть ли не единственный футболист, который может вести игру команды. Получается, игроки группы атаки абсолютно нулевые. Такие игроки, как Мелкадзе, которые показывают неприличные жесты в адрес судьи, не соответствуют уровню РПЛ», — приводит слова Белоуса «РБ Спорт».

«Сочи» находится на девятом месте в Российской Премьер-Лиге, набрав 28 очков в 20 матчах.