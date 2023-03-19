Олег Василенко: буду ли руководить «Аланией» в Ульяновске? Ещё идет обсуждение контракта

Российский тренер Олег Василенко рассказал о переговорах с владикавказской «Аланией».

«Буду ли руководить «Аланией» в матче с «Волгой»? А как, если контракт пока не подписан? Я в Москве, вчера встречались с руководством клуба — поговорили, обсудили футбольные вещи. Сейчас ещё общаемся. Пока не могу комментировать эту информацию. Вам лучше позвонить руководству «Алании».

Буду ли присутствовать на матче в Ульяновске? Всё может быть. Но повторю, что окончательной договорённости нет. Всё решится в ближайшее время», — сказал Василенко в интервью Metaratings.

В 2020–2022 годах Василенко тренировал воронежский «Факел».

«Алания» находится на четвёртом месте в Мелбет Первой лиге и может подняться на третье в случае победы в матче с «Волгой».