Олег Василенко: буду ли руководить «Аланией» в Ульяновске? Ещё идет обсуждение контракта
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Российский тренер Олег Василенко рассказал о переговорах с владикавказской «Аланией».
«Буду ли руководить «Аланией» в матче с «Волгой»? А как, если контракт пока не подписан? Я в Москве, вчера встречались с руководством клуба — поговорили, обсудили футбольные вещи. Сейчас ещё общаемся. Пока не могу комментировать эту информацию. Вам лучше позвонить руководству «Алании».
Буду ли присутствовать на матче в Ульяновске? Всё может быть. Но повторю, что окончательной договорённости нет. Всё решится в ближайшее время», — сказал Василенко в интервью Metaratings.
В 2020–2022 годах Василенко тренировал воронежский «Факел».
«Алания» находится на четвёртом месте в Мелбет Первой лиге и может подняться на третье в случае победы в матче с «Волгой».
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