Максим Боков: ЦСКА ничего не остаётся, только брать очки, причём все

Бывший игрок ЦСКА Максим Боков поделился ожиданиями от матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором армейцы сыграют с «Зенитом».
«ЦСКА ничего не остаётся, только брать очки, причём все. ЦСКА играет дома, в своих стенах. Даже если команда будет играть от обороны, то это будет моментами. ЦСКА не будет обороняться все два тайма в силу того, что «Зенит» славится своими атакующими действиями. У ЦСКА возникают хорошие моменты во всех играх – это контратаки и фланговые атаки, поэтому «Зениту» будет тяжело.
После матча с «Химками» и «Динамо» «Зенит» может быть как очень замотивированным, так и впасть в апатию. Это палка о двух концах. Давайте подождём, как решит свои вопросы «Зенит», ЦСКА же будет играть только на победу», – сказал Боков Metaratings.ru.
- 19 марта 2023
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