Гави не намерен покидать «Барселону», несмотря на ситуацию с контрактом

Полузащитник «Барселоны» Гави намерен остаться в каталонском клубе, несмотря на ситуацию с его новым контрактом, который не был зарегистрирован руководством Ла Лиги из-за нарушений клубом финансовых правил.

Гави теперь теоретически может покинуть команду по истечении его текущего молодёжного контракта в июне, но он намерен дождаться разрешения ситуации с новым контрактом и продолжить выступления за «Барселону». Несмотря на то что апелляция «Барселоны» была отклонена судом, в клубе по-прежнему уверены в том, что новый контракт испанского футболиста будет зарегистрирован до того, как в июне истечёт его молодёжный контракт, сообщает 90min.

В текущем сезоне чемпионата Испании 18-летний Гави принял участие в 24 матчах, стал автором одного гола и двух результативных передач.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.