«Химки» — «Ростов»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:00 мск
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Сегодня, 19 марта, в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся «Химки» и «Ростов». Команды будут играть на стадионе «Арена Химки» в Химках. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым (Воронеж). Начало игры — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Матч первого круга текущего сезона Российской Премьер-Лиги проходил в Ростове и закончился победой ростовчан со счётом 1:0. Единственный гол во встрече забил Николай Комличенко.
«Ростов» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 38 очков в 19 турах. «Химки» находятся на 15-й строчке с 13 очками. Лидирует в таблице «Зенит», на счету которого 48 очков.
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