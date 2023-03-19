Игрок «Оренбурга» Вера объяснил победу над «Спартаком»
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Аргентинский полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера прокомментировал победу в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (2:0).
«Оренбург» очень хорошо играет дома. Для команды очень важны матчи при своих болельщиках. С первых минут мы были уверены в себе — в итоге смогли забить достаточно быстрый гол. Во втором тайме продолжали играть в свой футбол. Получилось одержать важную победу.
Музыка в раздевалке после побед? Мы, южноамериканские ребята, часто включаем разную музыку — это наша традиция. Делаем так, чтобы было весело всей команде», — сказал Вера в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
«Оренбург» благодаря победе поднялся на шестое место в таблице РПЛ, набрав 31 очко в 20 матчах.
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