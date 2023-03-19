Сергей Веденеев: после паузы «Зенит» выглядит менее убедительно. И это очень странно

Бывший защитник «Зенита» Сергей Веденеев высказался об игре санкт-петербургского клуба перед матчем с ЦСКА в рамках 20-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Думаю, что вылет от «Динамо» должен пойти только на пользу. Тем более состав будет сильнее: будут те, кто не играл в Кубке, — Малком, например. На сегодняшний день «Зенит» сильнее ЦСКА — там всё-таки новый тренер и нестабильный состав, играют с ошибками в обороне. У меня нет никаких опасений. Думаю, что «Зенит» выиграет.
Согласен, что после паузы «Зенит» выглядит менее убедительно. И это очень странно. Казалось бы: прошли сборы: был хороший перерыв, все отработали, живы-здоровы — и «Зенит» должен был «нестись на крыльях». Но что-то не задалось: с «Динамо», например, в последние 15 минут было территориальное и игровое преимущество соперника. Такое ощущение, будто физически команда просела. Я связываю это с отсутствием должной мотивации у иностранцев: отсутствие Лиги чемпионов и игр за сборную даром не прошло. Думаю, у многих это засело в голове и эмоциональный фон явно снижен. Конечно, они как профессионалы стараются, двигаются, но боевого духа в команде не видно», — сказал Веденеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
Матч ЦСКА — «Зенит» в рамках 20-го тура Российской Премьер-Лиги состоится сегодня, 19 марта. Начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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