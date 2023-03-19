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«Барселона» — «Реал»: онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00 мск

«Барселона» — «Реал»: онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00 мск
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Сегодня, 19 марта, состоится матч 26-го тура чемпионата Испании, в котором встретятся каталонская «Барселона» и мадридский «Реал». Игра пройдёт на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне. Главным арбитром назначен Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнётся в 23:00 по московскому времени.

Полная трансляция матча доступна в Okko.

В нынешнем сезоне испанской Примеры «Барселона» располагается на первой строчке турнирной таблицы с 65 очками в 25 матчах. «Реал», идущий вторым, набрал 56 очков. Матч команд в первом круге чемпионата завершился победой мадридского клуба со счётом 3:1. «Барселона» обыграла «Реал» в матче Суперкубка (3:1) и Кубка Испании (1:0).

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