Колыванов: «Динамо» поборется за третье место в РПЛ

Бывший нападающий «Динамо» и сборной России Игорь Колыванов предположил, что бело-голубые поборются за третье место в таблице Российской Премьер-Лиги после победы в матче 20-го тура с «Уралом» (1:0).

«Мне всё равно, что «Динамо» только третью игру выиграло в этом сезоне в гостях. Не знаю, с чем связана такая тенденция. «Спартак» сегодня проиграл, отрыв у «Зенита» теперь большой, с чемпионством, скорее всего, всё понятно. Красно-белые будут вторыми, думаю. «Динамо» поборется за третье место», – приводит слова Колыванова Metaratings.

По итогам 20 сыгранных матчей чемпионата России сезона-2022/2023 в активе московского «Динамо» 35 очков. Команда занимает четвёртое место в таблице Российской Премьер-Лиги.