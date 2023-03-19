Колыванов: «Динамо» поборется за третье место в РПЛ
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Бывший нападающий «Динамо» и сборной России Игорь Колыванов предположил, что бело-голубые поборются за третье место в таблице Российской Премьер-Лиги после победы в матче 20-го тура с «Уралом» (1:0).
«Мне всё равно, что «Динамо» только третью игру выиграло в этом сезоне в гостях. Не знаю, с чем связана такая тенденция. «Спартак» сегодня проиграл, отрыв у «Зенита» теперь большой, с чемпионством, скорее всего, всё понятно. Красно-белые будут вторыми, думаю. «Динамо» поборется за третье место», – приводит слова Колыванова Metaratings.
По итогам 20 сыгранных матчей чемпионата России сезона-2022/2023 в активе московского «Динамо» 35 очков. Команда занимает четвёртое место в таблице Российской Премьер-Лиги.
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