Булыкин: «Краснодар» вышел расслабленным на второй тайм — футбол таких ошибок не прощает

Бывший российский футболист Дмитрий Булыкин поделился впечатлениями от матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Краснодар» (3:2).
«Локомотив» с «Краснодаром» выдали нам суперматч. В первом тайме «Краснодар» – молодцы, а «Локомотив» очень плохо сыграл, начиная от защитников, заканчивая Дзюбой. Дзюба мог стать антигероем матча, а стал героем. Не знаю, что в раздевалке сказал тренер, но во втором тайме всё изменилось. Ребята так вышли на второй тайм, что смогли перевернуть игру. «Краснодар» же вышел расслабленный на второй тайм. А футбол таких ошибок не прощает.
Очень хочется отметить всех футболистов «Локомотива». Даже Пиняева, который вышел и в пустые ворота стал пас отдавать. Но это у него молодость – ничего, пройдёт. Конти с детской ошибкой я бы, конечно, отмечать не стал.
Не думаю, что отсутствие Смольникова и Тикнизяна в следующем матче – серьёзная потеря для «Локомотива». Они выступают неплохо, но есть футболисты, которые могут их заменить, и «Локомотив» ничего не потеряет.
Единственное, если «Локомотив» будет играть так же, как в первом тайме, то будет тяжеловато отыгрываться. Другие команды могут не дать отыграться со счёта 0:2. А «Краснодар» «застрял в раздевалке» и позволил «Локомотиву» отыграться», – сказал Булыкин Metaratings.
- 19 марта 2023
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