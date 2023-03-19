Бензема будет сокращать нагрузки, как это делал Роналду в последнем сезоне за «Реал»

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема значительно сократит свои нагрузки, чтобы продолжать выступать на высоком уровне.

Французский форвард решил последовать примеру Криштиану Роналду, который в своём последнем сезоне в «Реале» пропускал часть менее значимых выездных игр, чтобы быть готовым к матчам с топ-соперниками в чемпионате Испании и Лиге чемпионов. Бензема считает, что в 35 лет и с учётом его последних травм такая дозировка нагрузок позволит ему оставаться в хорошей форме до конца сезона, сообщает Relevo.

Все в клубе, включая других игроков, с пониманием отнеслись к инициативе Бензема, так как не хотели бы лишиться его в самые важные моменты сезона.

В текущем сезоне Бензема провёл 28 матчей в составе мадридского клуба во всех турнирах, забил в них 19 голов и отдал пять голевых передач.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.