«Химки» — «Ростов»: стартовые составы команд на матч РПЛ
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Сегодня, 19 марта, в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся «Химки» и «Ростов». Команды будут играть на стадионе «Арена Химки». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Стали известны стартовые составы команд.
«Химки»: Гудиев, Идову, Андраде, Голубович, Тассано, Хубулов, Магомедов, Гбане, Жаниу Бикел, Руденко, Садыгов.
«Ростов»: Песьяков, Сильянов, Мелёхин, Осипенко, Лангович, Щетинин, Глебов, Уткин, Байрамян, Комличенко, Полоз.
«Ростов» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 38 очков в 19 турах. «Химки» находятся на 15-й строчке с 13 очками. Лидирует в таблице «Зенит», на счету которого 48 очков.
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