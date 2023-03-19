«Химки» — «Ростов»: стартовые составы команд на матч РПЛ

Сегодня, 19 марта, в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся «Химки» и «Ростов». Команды будут играть на стадионе «Арена Химки». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Стали известны стартовые составы команд.

«Химки»: Гудиев, Идову, Андраде, Голубович, Тассано, Хубулов, Магомедов, Гбане, Жаниу Бикел, Руденко, Садыгов.

«Ростов»: Песьяков, Сильянов, Мелёхин, Осипенко, Лангович, Щетинин, Глебов, Уткин, Байрамян, Комличенко, Полоз.

«Ростов» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 38 очков в 19 турах. «Химки» находятся на 15-й строчке с 13 очками. Лидирует в таблице «Зенит», на счету которого 48 очков.