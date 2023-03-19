Воспитанник «Краснодара» Воробьёв — о Галицком: кайфовый мужик, общительный
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Нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьёв рассказал о своём отношении к владельцу «Краснодара» Сергею Галицкому.
«Кайфовый мужик! Общительный. У него много положительных качеств, и все абсолютно на высшем уровне.
Общались ли с ним после того, как он объявил о своём тяжёлом диагнозе? В последний раз виделись, когда в сентябре 2021-го я приезжал с «Сочи» на игру с «Краснодаром». Захожу в подтрибунное помещение — и он мне кричит: «Дима!» Я обернулся, помахал ему рукой, мы улыбнулись друг другу. Было приятно.
Когда я узнал о его болезни — появился ком в горле. Ощущение не проходило дня два. Очень грустно», — приводит слова Воробьёва Sport24.
25-летний Дмитрий Воробьёв является воспитанником академии «Краснодара».
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