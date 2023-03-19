Семью не пустили на матч «Урала» из-за отсутствия Fan ID у семимесячного ребёнка

Семью из Екатеринбурга с тремя детьми не пустили на матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» — «Динамо (0:1) из-за отсутствия паспорта болельщика (Fan ID) у семимесячного ребёнка. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Илья и Кристина являются давними болельщиками «Зенита». Раньше они ходили на футбол с двумя детьми. Затем у пары родился сын, и родители решили взять его на футбол. Для всей семьи был оформлен Fan ID, но малышу его сделать не получалось — по словам родителей, «Госуслуги» не пропускали его фотографию. Семье не разрешили пройти на стадион.

Победу «Динамо» принёс гол Константина Тюкавина на 90-й минуте встречи. «Динамо» находится на четвёртом месте в Российской Премьер-Лиге, а «Урал» — на десятом.