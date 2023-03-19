Семью не пустили на матч «Урала» из-за отсутствия Fan ID у семимесячного ребёнка
Поделиться
Семью из Екатеринбурга с тремя детьми не пустили на матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» — «Динамо (0:1) из-за отсутствия паспорта болельщика (Fan ID) у семимесячного ребёнка. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Илья и Кристина являются давними болельщиками «Зенита». Раньше они ходили на футбол с двумя детьми. Затем у пары родился сын, и родители решили взять его на футбол. Для всей семьи был оформлен Fan ID, но малышу его сделать не получалось — по словам родителей, «Госуслуги» не пропускали его фотографию. Семье не разрешили пройти на стадион.
Победу «Динамо» принёс гол Константина Тюкавина на 90-й минуте встречи. «Динамо» находится на четвёртом месте в Российской Премьер-Лиге, а «Урал» — на десятом.
Комментарии
- 19 марта 2023
-
13:12
-
13:07
-
13:03
-
12:52
-
12:52
-
12:46
-
12:39
-
12:22
-
12:10
-
12:07
-
12:00
-
11:46
-
11:44
-
11:30
-
11:07
-
11:00
-
11:00
-
10:51
-
10:34
-
10:30
-
10:23
-
10:14
-
10:14
-
10:00
-
09:50
-
09:41
-
09:32
-
09:30
-
09:30
-
09:16
-
08:47
-
08:43
-
08:33
-
08:28
-
08:25
Партнерский контент