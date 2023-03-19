«Крылья Советов» — «Ахмат»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30 мск

Сегодня, 19 марта, состоится матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Крылья Советов» и «Ахмат». Команды будут играть на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым (Волгоград). Начало игры — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Матч первого круга текущего сезона чемпионата России между этими командами проходил в Грозном и завершился победой «Крыльев Советов» со счётом 2:1. В составе победителей голами отметились Роман Ежов и Александр Коваленко. За «Ахмат» отличился Мохамед Конате.

«Ахмат» занимает седьмое место в таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 29 очков в 19 матчах, самарские «Крылья Советов» находятся на 12-й строчке с 20 очками.