«Пари НН» — «Торпедо»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30 мск
Поделиться
Сегодня, 19 марта, в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 встретятся «Пари Нижний Новгород» и московское «Торпедо». Встреча пройдёт на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Матч первого круга текущего сезона чемпионата России между этими командами проходил в Москве и завершился нулевой ничьей.
«Пари НН» набрал 19 очков в 19 матчах и занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Московское «Торпедо» располагается на последней, 16-й строчке в таблице, заработав семь очков после 19 туров.
Комментарии
- 19 марта 2023
-
14:45
-
14:39
-
14:32
-
14:30
-
14:21
-
14:16
-
14:13
-
13:51
-
13:34
-
13:30
-
13:30
-
13:28
-
13:12
-
13:07
-
13:03
-
12:52
-
12:52
-
12:46
-
12:39
-
12:22
-
12:10
-
12:07
-
12:00
-
11:46
-
11:44
-
11:30
-
11:07
-
11:00
-
11:00
-
10:51
-
10:34
-
10:30
-
10:23
-
10:14
-
10:14
Партнерский контент