Воробьёв — о недопуске «Оренбурга» в РПЛ в 2021-м: до сих пор непонятно то решение

Нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьёв поделился воспоминаниями о недопуске «Оренбурга» в Российскую Премьер-Лигу в 2021 году. Клуб не допустили из-за несоответствия стадиона требованиям регламента.
«Футболисты слышали о возможном недопуске, и руководство клуба утешало нас, что всё будет нормально. Хотя мы люди неглупые и всё понимали.
Если честно, мне до сих пор непонятно то решение. В той же Италии у «Венеции» стадион также вмещает менее 10 тысяч зрителей, и она спокойно играла в Серии А. В этом и разница европейского и русского футбола: там главное — спорт, а не то, что его окружает.
СМИ тоже обстановку нагнетали. На «Матч ТВ» выдавали за актуальное древнее видео, где газон поливает машина, хотя у нас давно нормальная поливочная система. Естественно, народ видел это и говорил: «Правильно их отстраняют, зачем они нужны в РПЛ?» — приводит слова Воробьёва Sport24.
В нынешнем сезоне «Оренбург» находится на шестом месте в Российской Премьер-Лиге.
- 19 марта 2023
-
14:45
-
14:39
-
14:32
-
14:30
-
14:21
-
14:16
-
14:13
-
13:51
-
13:34
-
13:30
-
13:30
-
13:28
-
13:12
-
13:07
-
13:03
-
12:52
-
12:52
-
12:46
-
12:39
-
12:22
-
12:10
-
12:07
-
12:00
-
11:46
-
11:44
-
11:30
-
11:07
-
11:00
-
11:00
-
10:51
-
10:34
-
10:30
-
10:23
-
10:14
-
10:14