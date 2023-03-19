Воробьёв — о недопуске «Оренбурга» в РПЛ в 2021-м: до сих пор непонятно то решение

Нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьёв поделился воспоминаниями о недопуске «Оренбурга» в Российскую Премьер-Лигу в 2021 году. Клуб не допустили из-за несоответствия стадиона требованиям регламента.

«Футболисты слышали о возможном недопуске, и руководство клуба утешало нас, что всё будет нормально. Хотя мы люди неглупые и всё понимали.

Если честно, мне до сих пор непонятно то решение. В той же Италии у «Венеции» стадион также вмещает менее 10 тысяч зрителей, и она спокойно играла в Серии А. В этом и разница европейского и русского футбола: там главное — спорт, а не то, что его окружает.

СМИ тоже обстановку нагнетали. На «Матч ТВ» выдавали за актуальное древнее видео, где газон поливает машина, хотя у нас давно нормальная поливочная система. Естественно, народ видел это и говорил: «Правильно их отстраняют, зачем они нужны в РПЛ?» — приводит слова Воробьёва Sport24.

В нынешнем сезоне «Оренбург» находится на шестом месте в Российской Премьер-Лиге.