«Химки» — «Ростов»: Осипенко вывел гостей вперёд, реализовав пенальти

Продолжается матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Химки» принимают «Ростов». Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым (Воронеж). «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу «Ростова».

На 18-й минуте в ворота «Химок» был назначен пенальти, который реализовал Максим Осипенко.

Матч первого круга текущего сезона Российской Премьер-Лиги проходил в Ростове и закончился победой ростовчан со счётом 1:0. Единственный гол во встрече забил Николай Комличенко.

«Ростов» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 38 очков в 19 турах. «Химки» находятся на 15-й строчке с 13 очками. Лидирует в таблице «Зенит», на счету которого 48 очков.