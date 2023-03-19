Канищев: «Зенит» не вошёл в сезон после паузы. Но ЦСКА прямой конкурент — будет мотивация

Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев поделился ожиданиями от матча петербургского клуба с ЦСКА в рамках 20-го тура Российской Премьер-Лиги, который пройдёт сегодня, 19 марта, в Москве. Начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Ожидаю хороший и интересный футбол. Если «Зенит» настроится серьёзно, то у ЦСКА будет немного шансов. Как мне кажется, в матчах с «Химками» и «Пари НН» не было должной мотивации. Видимо, не были раздражителями. Я исключаю матч с «Динамо», потому что на Кубок у команд другой настрой. С ЦСКА мотивация будет — это прямой конкурент.

Видно, что «Зенит» не вошёл в сезон после зимней паузы. Как мне кажется, это связано с тем, что ещё не набрали форму. Перерыв был слишком большой. Опять же, у «Зенита» не было соперников, которые действительно вызывали бы дополнительную мотивацию. Как итог и соответствующий уровень игры», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.