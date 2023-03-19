Дзюба обратился к болельщикам после матча с «Краснодаром»
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Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба поблагодарил болельщиков после матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (3:2).
«Хотел бы поблагодарить вас. Спасибо большое, очень приятно, безумно благодарен за ваше внимание. За то, что переживаете, искренне болеете, пишете и постоянно находитесь рядом. Это очень дорогого стоит. Спасибо всем, кто вчера пришёл и болел за нас. Нас было мало, но мы были вместе, вы поддерживали, гнали нас вперёд, особенно во втором тайме», — сказал Дзюба в видеообращении в своём телеграм-канале.
В матче с «Краснодаром» Дзюба отметился голом и результативной передачей. В первом тайме Артём не реализовал пенальти. Его команда уступала со счётом 0:2, но в итоге одержала победу.
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