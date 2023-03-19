Дмитрий Карсаков: я жду победы ЦСКА в матче с «Зенитом». Отступать некуда

Бывший игрок ЦСКА Дмитрий Карсаков поделился ожиданиями от матча московского клуба с «Зенитом» в рамках 20-го тура Российской Премьер-Лиги, который пройдёт сегодня, 19 марта, в Москве. Начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«ЦСКА провёл хороший домашний матч с «Крыльями Советов», в котором выиграл 4:0. Во втором матче тоже позитивный результат — 2:2. В матче с «Зенитом» отступать некуда. К таким центральным матчам и готовиться нечего. Я жду победы.

ЦСКА нужны хороший настрой и желание. Тем более в последних двух играх что-то начало получаться в нападении. Я смотрел матч «Зенит» – «Динамо». Команда Семака хорошая и сильная, но всё возможно. Если ЦСКА проявит свои лучшие качества и реализует моменты в нападении, то, по крайней мере, не проиграет», – сказал Карсаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.