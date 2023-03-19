Артета рассказал, что происходило в раздевалке «Арсенала» после вылета из Лиги Европы

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета рассказал, что говорил в раздевалке своей команде после вылета из Лиги Европы по итогам двухматчевого противостояния с лиссабонским «Спортингом».
«Я пытался донести до игроков в раздевалке, что необходимо принять это поражение и извлечь из него урок. Сейчас нет смысла тратить на это свою энергию, необходимо сосредоточиться на следующей игре. Мы должны снова быть в лучшей форме к матчу Премьер-лиги с «Кристал Пэлас», чтобы обыграть их. Я просто попросил игроков восстановиться морально и физически, чтобы быть в наилучшей форме.
Я многое отметил для себя в четверг. То, как мы оборонялись все вместе, как отреагировали на пропущенный гол, и то, как изменилась игра после этого. Всё это даёт мне много положительных мыслей.
Но, с другой стороны, в конце концов мы не смогли выиграть встречу, я думаю, что мы заслуживали победу и проход дальше, но этого оказалось недостаточно, может быть, мы начали действовать слишком поздно», — приводит слова Артеты 90min.
- 19 марта 2023
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