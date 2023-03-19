Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Зенит. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дубль Самойлова принёс «Шиннику» победу в матче с «Уфой»

Дубль Самойлова принёс «Шиннику» победу в матче с «Уфой»
Комментарии

Завершился матч 23-го тура Мелбет Первой лиги, в котором «Уфа» принимала ярославский «Шинник». Гости одержали победу со счётом 2:1.

На 31-й минуте Дмитрий Самойлов вывел гостей вперёд. На 43-й минуте Самойлов оформил дубль, реализовав 11-метровый удар. На первой минуте второго тайма Эгаш Касинтура отыграл один мяч. Отметим, что семь игроков «Шинника» получили жёлтые карточки. «Уфа» провела матч без предупреждений.

В нынешнем сезоне Первой лиги «Уфа» располагается на 15-й строчке турнирной таблицы, набрав 21 очко в 23 матчах. «Шинник» находится на девятом месте с 32 очками. В следующем туре чемпионата «Уфа» сыграет в гостях с тульским «Арсеналом», а «Шинник» встретится у себя дома с «Нефтехимиком».

Россия - Мелбет Первая лига. 23-й тур
19 марта 2023, воскресенье. 12:00 МСК
Уфа
Уфа
Окончен
1 : 2
Шинник
Ярославль
0:1 Самойлов – 31'   0:2 Самойлов – 41'   1:2 Касинтура – 46'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023