Дубль Самойлова принёс «Шиннику» победу в матче с «Уфой»
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Завершился матч 23-го тура Мелбет Первой лиги, в котором «Уфа» принимала ярославский «Шинник». Гости одержали победу со счётом 2:1.
На 31-й минуте Дмитрий Самойлов вывел гостей вперёд. На 43-й минуте Самойлов оформил дубль, реализовав 11-метровый удар. На первой минуте второго тайма Эгаш Касинтура отыграл один мяч. Отметим, что семь игроков «Шинника» получили жёлтые карточки. «Уфа» провела матч без предупреждений.
В нынешнем сезоне Первой лиги «Уфа» располагается на 15-й строчке турнирной таблицы, набрав 21 очко в 23 матчах. «Шинник» находится на девятом месте с 32 очками. В следующем туре чемпионата «Уфа» сыграет в гостях с тульским «Арсеналом», а «Шинник» встретится у себя дома с «Нефтехимиком».
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