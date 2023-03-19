Саутгейт — о прогрессе Рашфорда: к нему вернулась уверенность. Все проблемы уладились

Главный тренер сборной Англии по футболу Гарет Саутгейт высказался о причинах прогресса нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рашфорда.
«Всё дело в том, что он снова рад игре в футбол. Когда он оказывается с мячом в хорошей позиции, вы ожидаете, что он забьёт гол. Какое-то время это было не так. Но сейчас к нему снова вернулась уверенность.
Атмосфера в клубе, конечно, пошла ему на пользу. Все проблемы уладились. У него теперь есть тренер, которого он явно уважает и у которого есть чёткая связь с командой, тренер знает, чего ждать от своих футболистов в игре с мячом и без него. Они придерживаются одного стиля игры. Но в прошлом году в середине сезона они пережили смену тренера, что добавило тревожных моментов.
Маркус находится в том положении, в котором хочет быть каждый игрок и спортсмен. Вы не можете оставаться в таком состоянии вечно, и вы быстрее должны пытаться вернуться в него, когда что-то не получается. Но сейчас он чувствует себя очень уверенно», — приводит слова Саутгейта Daily Mail.
Рашфорд забил 19 голов в 23 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах после чемпионата мира в Катаре.
- 19 марта 2023
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