Саутгейт — о прогрессе Рашфорда: к нему вернулась уверенность. Все проблемы уладились

Главный тренер сборной Англии по футболу Гарет Саутгейт высказался о причинах прогресса нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рашфорда.

«Всё дело в том, что он снова рад игре в футбол. Когда он оказывается с мячом в хорошей позиции, вы ожидаете, что он забьёт гол. Какое-то время это было не так. Но сейчас к нему снова вернулась уверенность.

Атмосфера в клубе, конечно, пошла ему на пользу. Все проблемы уладились. У него теперь есть тренер, которого он явно уважает и у которого есть чёткая связь с командой, тренер знает, чего ждать от своих футболистов в игре с мячом и без него. Они придерживаются одного стиля игры. Но в прошлом году в середине сезона они пережили смену тренера, что добавило тревожных моментов.

Маркус находится в том положении, в котором хочет быть каждый игрок и спортсмен. Вы не можете оставаться в таком состоянии вечно, и вы быстрее должны пытаться вернуться в него, когда что-то не получается. Но сейчас он чувствует себя очень уверенно», — приводит слова Саутгейта Daily Mail.

Рашфорд забил 19 голов в 23 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах после чемпионата мира в Катаре.